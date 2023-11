Leipheim

Kinder haben viel Spaß mit Vivaldis vier Jahreszeiten im Zehntstadel

Plus Ein Konzert für Kinder mit Vogelstimmen und Donnerschlag wurde im Zehntstadel in Leipheim aufgeführt. Wie klassische Musik Kindern näher gebracht werden kann.

Von Claudia Jahn

„Habt ihr schon mal ein Vogelgezwitscher nachgemacht und könnt ihr auch so schön pfeifen?“ – das war eine der ersten Fragen, die Marko Simsa bei einem höchst kurzweiligen Konzert von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ am Sonntagnachmittag im Leipheimer Zehentstadel stellte. Er forderte die Kinder zum Pfeifen und Zwitschern auf und zog sie damit von Anfang an so sehr in seinen Bann, dass sie bis zur letzten Minute der Aufführung bei der Sache waren. Es herrschte während der Vorstellung eine interaktive Stimmung zwischen den beiden Musikern und dem Erzähler auf der Bühne sowie den Kindern und deren Begleitern im Publikum. Und genau das war die Intention des Wiener Künstlers, der es sich seit über 30 Jahren zur Aufgabe gemacht hat, klassische Musik den Kindern auf spielerische Art und Weise näherzubringen.

Der schauspielerisch hervorragend agierende Produzent erklärte den Kindern, dass vor 300 Jahren Antonio Vivaldi die Geräusche der Natur besonders intensiv wahrgenommen und daraufhin die Idee geboren hatte, diese in Musik umzuwandeln. „Nicht nur Vogelstimmen, sondern auch den Wind, die Regentropfen oder auch das Donnergrollen können mit Musik so schön nachgemacht werden“, erzählte Simsa den Kindern. Er ließ sie wie den Wind pusten, wie das Prasseln der Regentropfen mit den Händen auf die Schenkel klatschen und wie das Donnern mit den Füßen stampfen. Da der Schnee lautlos zur Erde fällt, sei Vivaldi nichts anderes übrig geblieben, als die Eiseskälte im Klappern der Zähne musikalisch wiederzugeben.

