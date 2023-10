Klassik Slam: Klassische Musik einmal ganz anders auf der Leipheimer Bühne

Plus Im Zehntstadel fand erstmals ein Klassik Slam statt. Welche Künstler zum musikalischen Wettstreit angetreten sind und wer die Herzen des Publikums erobert hat.

Einen musikalischen Abend der besonderen Art erlebten die zahlreichen Besucher des Zehntstadels. Kunstliebhabern ist der Begriff des Poetry Slams seit Jahren bekannt, aber einen Klassik Slam haben wohl die wenigsten bislang erlebt. Der Bonner Pianist Tobias Krampen entwickelte die Idee dieser Art von Konzert, bei der virtuose Fähigkeiten bei der Darbietung von bekannten Stücken in Kombination mit einem kreativen und unterhaltsamen Format im Vordergrund stehen und so klassische Musik einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden sollen. Es ist nicht die perfekte Vorstellung gefragt, sondern der Ideenreichtum des Musizierenden, mit dem er oder sie das Publikum für sich einnehmen und Sympathiewerte schaffen kann.

Das Konzert eröffnete Tobias Krampen mit einer eigenen kleinen Nummer, die er mit einem kräftigen Augenzwinkern als ein in den Archiven von Johann Sebastian Bach gefundenes unveröffentlichtes Manuskript ansagte. Großes Schmunzeln dann bei den Zuhörern, als er das Lied „Barby Girl“ spielte, und sehr breite Zustimmung, als das Thema in Bach’sche Fugen umgewandelt im Saal ein neues Musikerlebnis schuf. Gleich zu Beginn des Wettbewerbs ein musikalisches Feuerwerk mit dem Auftritt von Yumeng Wang und Jianyin Mai aus Trossingen, die die Petite Suite von Debussy, einem Werk für vier Hände, aufführten. Herrlich wie die beiden Musiklehrer das Stück interpretierten und die unterschiedlichen Charaktere der vier Sätze mit viel Einfühlungsvermögen und großer Präzision spielten. Der spontane Applaus zwischen den Sätzen wirkte dabei nicht störend, sondern erfrischend.