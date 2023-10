Leipheim

Klassik trifft Boogie-Woogie: Die 13. Tastentage bieten ein Novum

Plus Über zwei Wochen hinweg steht im Zehntstadel Leipheim alles im Zeichen der klassischen Musik. Die Besucher dürfen sich über einen Wettkampf und einen Star freuen.

Sie sind das musikalische Markenzeichen der Stadt Leipheim. Bereits zum 13. Mal werden Klavier-Virtuosen im Zehntstadel während der Tastentage an die Tasten gebeten. Bei der Zusammenstellung des diesjährigen Programms achteten die künstlerische Leitung des Zehntstadels Sandra Parada und ihre Stellvertreterin Ilona Jehle darauf, Vielfalt auf die Bühne zu bringen und damit auch ins Publikum zu locken. Künstler verschiedener Genre aus der Region, aber auch weit darüber hinaus, sollen vom 13. bis zum 28. Oktober den Veranstaltungssaal des Zehntstadels mit sanften Klavierklängen, Boogie-Woogie und einem neuen Wettkampf füllen.

Der Eröffnungsabend am Freitag, 13. Oktober, beginnt um 18.30 Uhr mit einer Vernissage von Volker Sonntag. Gezeigt werden Arbeiten des Künstlers, die unter dem Thema "Schwingungen" das musikalische Programm wortwörtlich untermalen sollen. Der musikalische Start der Tastentage schließt sich um 20 Uhr an. Der gebürtige Ukrainer Alexej Gorlatch interpretiert in einem abendfüllenden Auftritt Werke von Beethoven und Chopin. "Es war eine bewusste Entscheidung, mit einem Klavier-Rezital zu eröffnen", sagt Parada. Darum fiel die Wahl auf den renommierten Einzelkünstler, der den Inbegriff der Tastentage gleich zur Eröffnung auf die Bühne bringen soll.

