Klein-Lkw fährt zu schwer beladen, zu oft und zu schnell

In Leipheim wurde ein Klein-Lkw aufgehalten, der zu schwer beladen war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten noch weitere Sicherheitsmängel fest.

Am Dienstagmittag haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg einen polnischen Klein-Lkw mit Anhänger, welcher augenscheinlich zu schwer war, an der Tank- und Rastanlage Leipheim an der A8 zur Kontrolle angehalten. Laut Polizeibericht ergab die vor Ort durchgeführte Wiegung, dass der Lkw an sich um 15 Prozent und das gesamte Gespann um zwölf Prozent überladen war. Außerdem stellten die Kontrolleure anhand der mitgeführten Frachtpapiere fest, dass die Spedition für diese Fahrt keine Genehmigung mehr hatte.

Keine Genehmigung für die zwölf Fahrten

Statt der erlaubten drei innerdeutschen Liefervorgänge stellten die Beamten zwölf sogenannte Kabotagefahrten fest. Die Auswertung des Tachos ergab, dass der 43-jährige Berufskraftfahrer mehrfach die Geschwindigkeit überschritt und hierbei mit 105 statt der erlaubten 80 Stundenkilometer unterwegs war. Die Beamten behielten für ihn und das Transportunternehmen eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich ein. Erst nachdem der Fahrer das zulässige Ladungsgewicht wiederhergestellt hatte, ließen ihn die Beamten weiterfahren. (AZ)