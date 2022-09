Kleinbusfahrer fälscht Ausweis und wird auf A8 bei Leipheim erwischt

Fast ist ein 22-Jähriger mit seiner Masche davongekommen: Doch eine Nachfrage bei rumänischen Behörden schaffte Klarheit.

Fahnder der Grenzpolizei Pfronten haben am Montag gegen 18.05 Uhr einen 22-jährigen Mann kontrolliert, der auf der A8 in einem Kleinbus in Richtung Moldawien unterwegs war. Er zeigte laut Bericht der Polizei bei der Kontrolle bei Leipheim seinen moldauischen Reisepass vor und gab an, bereits seit über einem Jahr in Deutschland wohnhaft und auch angemeldet zu sein. Ein Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis habe er jedoch nicht. Den Beamten kam das seltsam vor, berichten sie weiter, und kurz darauf stellten sie fest, dass der Mann zur Anmeldung einen rumänischen Personalausweis benutzt hatte. Diesen Ausweis habe er aber, wie ihm nun einfiel, leider verloren. Trotzdem durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Der in Leipheim gezeigte Ausweis war eine Fälschung

Später erbrachte eine Anfrage bei den rumänischen Behörden Klarheit. Bei dem verwendeten Personalausweis handelte es sich um eine Fälschung. Bei seiner Rückkehr erwarten den Mann nun gleich mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Urkundenfälschung, illegalen Aufenthalts und weil er offenbar ohne Arbeitserlaubnis als Paketbote tätig war. (AZ)