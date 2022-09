Kleintransporter beschädigt Auto in Leipheim und fährt davon

Nach einer Unfallflucht in Leipheim sucht die Polizei den Fahrer eines Kleintransporters und mögliche Zeugen.

In Leipheim ereignete sich am Mittwochnachmittag um 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Rudolf-Wanzl-Straße ein Unfall. Eine Autofahrerin lenkte ihr Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke. Aufgrund des Verkehrs auf dem Parkplatz musste sie den Vorgang kurz unterbrechen.

Dabei stieß ein Kleintransporter gegen ihr Fahrzeugheck. Der Fahrer entfernte sich anschließend mit dem Transporter unerlaubt von der Unfallstelle. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Ermittlungen zur Feststellung des Unfallverursachers dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08221/9190 bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. (AZ)