Kleintransporter fährt auf einen Sicherungsanhänger auf

Der Fahrer eines Kleintransporters übersieht einen Sicherungsanhänger auf der A8 Höhe Leipheim. Nach dem Zusammenstoß muss der Mann in die Klinik.

Am Mittwochmorgen ist ein 60-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf der A8 Richtung Stuttgart gefahren. Auf Höhe Leipheim übersah er aus bisher nicht bekannten Gründen einen Sicherungsanhänger und fuhr auf diesen auf.

Mann wird in Uniklinikum eingeliefert

Der Anhänger stand auf der rechten Fahrspur wegen einer Baustelle. Laut Polizeibericht wurde der Mann verletzt und wurde deshalb in das nächstgelegene Uniklinikum eingeliefert. Der Sicherungsanhänger wurde erheblich beschädigt und am Kleintransporter entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (AZ)