Kleintransporter ist viel zu überladen ohne Genehmigung unterwegs

Bei der Kontrolle eines Klein-Lkw in Leipheim stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht nur überladen, sondern auch ungenehmigt herumfuhr.

Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg haben am Sonntagnachmittag an der Tankstelle Leipheim den Fahrer eines polnischen Klein-Lkw kontrolliert. Der Fahrer des 3,5 Tonners, ein 32-jähriger Belarusse, legte den Beamten die Fahrzeug- und Ladungspapiere vor. So der Bericht der Polizei.

Dreißig Prozent zu schwer

Nachdem das Fahrzeug lediglich eine erlaubte Zuladung von 460 Kilogramm hatte, war es mit dem Ladungsgewicht von 1200 Kilogramm deutlich zu schwer unterwegs. Vor Ort wurde der Lkw mittels Radlastwaagen gewogen, wobei eine Überladung um mehr als 30 Prozent festgestellt wurde. Auch stellten die Beamten fest, dass für die vorliegende Fahrt keine Genehmigung mehr vorlag. Die Spedition hatte mit diesem Fahrzeug bereits zu viele Transporte innerhalb von Deutschland ohne Rückfahrt nach Polen durchgeführt.

Fahrerbescheinigung in Polen gelassen

Ferner konnte der Berufskraftfahrer keine Fahrerbescheinigung aushändigen. Diese lag bei der Spedition in Polen. Für den Fahrer und das Unternehmen ordneten die Beamten Sicherheitsleistungen im unteren vierstelligen Bereich an und unterbanden die Weiterfahrt. (AZ)