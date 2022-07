Kleintransporter überholt auf der A8 rechts und verursacht Unfall

Die Ungeduld wird für den Fahrer eines Kleintransporters teuer, der auf der A8 bei Leipheim Fahrzeuge rechts überholt hatte und einen Verkehrsunfall verursachte.

Nicht schnell genug ging es einem 25-jährigen Verkehrsteilnehmer am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart voran. Nach der Anschlussstelle Leipheim, etwa auf Höhe des Stadtteils Riedheim, verursachte er mit seinem Kleintransporter einen Verkehrsunfall mit einem Auto. Der 25-jährige Fahrer des Kleintransporters fuhr laut Autobahnpolizei auf dem mittleren Fahrstreifen hinter einem Auto her. Da er aufgrund einiger auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Fahrzeuge den vorausfahren Ford nicht ordnungsgemäß überholen konnte, entschloss sich der 25-Jährige, verbotswidrig rechts zu überholen.

Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Beim Wiedereinscheren auf den mittleren Fahrstreifen touchierte er dabei den Wagen und es kam zum Unfall. Keiner der beiden Unfallbeteiligten wurde verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Gegen den Fahrer des Kleintransporters wurde aufgrund seines rücksichtslosen und verkehrsgefährdenden Verhaltens beim Überholen ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (AZ)