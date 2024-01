Klopfgeräusche aus Lkw in Leipheim: Junge Flüchtlinge entdeckt

Die Polizei findet auf einem Leipheimer Firmengelände zwei junge Afghanen. Das Duo ist unbemerkt in den Container gelangt.

Beim Entladen eines Lastwagens auf einem Leipheimer Firmengelände wurden am Samstag gegen 12 Uhr Hilferufe und Klopfgeräusche aus einem Container wahrgenommen. Die alarmierten Polizeibeamten öffneten den Container gewaltsam. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich in diesem zwei 15-jährige Afghanen ohne Pässe.

Beide waren wohlauf und gaben an, unbemerkt in den Container gelangt zu sein. Der Lkw-Fahrer wusste nichts über die blinden Passagiere. Die beiden Jugendlichen äußerten unmittelbar ein Asylbegehren und wurden in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt in einer Jugendeinrichtung untergebracht. (AZ)