Kontrahentin lässt Luft aus den Autoreifen

Zwei Frauen geraten in Leipheim in Streit. Die eine reagiert sich in der Folge am Fahrzeug der anderen ab.

Am Freitagabend ist die Polizei wegen einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in Leipheim alarmiert worden. Zuvor waren laut Polizei eine 32-Jährige und eine 33-Jährige in Streit geraten. In der Folge ließ die 32-Jährige in einem unbeobachteten Moment die Luft aus den Reifen des Autos ihrer Kontrahentin. Nachdem dadurch auch noch die Karkasse der Reifen beschädigt wurde, ermittelt die Polizei Günzburg nun wegen Sachbeschädigung. (AZ)

