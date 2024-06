Kontrolle an der A8: Koffer mit Tabletten geschmuggelt

Die Polizei kontrolliert an der A8 einen ausländischen Kleinbus. Beim genauen Durschauen fallen Medikamente auf, deren Einfuhr nicht erlaubt ist.

Schleierfahnder der Verkehrspolizei Günzburg haben am Dienstagnachmittag an der Tank- und Rastanlage Leipheim an der A8 einen rumänischen Kleinbus mit Anhänger kontrolliert. Beim Durchsehen der mitgeführten Gegenstände fiel den Fahndern ein Koffer mit verschiedenen Medikamenten auf, wie es im Polizeibericht heißt. Bei genauer Inaugenscheinnahme kamen insgesamt 60 Tabletten eines unter das Betäubungsmittelgesetz fallenden Stoffes hervor.

Die 44-jährige Besitzerin des Koffers war zum Kontrollzeitpunkt nicht im Fahrzeug, sondern in Portugal. Eine Erlaubnis zur Einfuhr dieser Arzneimittel besaß sie nicht. Aus diesem Grund beschlagnahmten die Beamten die Betäubungsmittel und nahmen weitere Ermittlungen wegen des Betäubungsmittelschmuggels auf. (AZ)