Leipheim

Kontrolle an der A8: Lkw-Fahrer hat Springmesser griffbereit bei sich

Die Polizei nimmt einen griechischen Sattelzug bei Leipheim genauer unter die Lupe. Die Beamten decken eine Reihe von Verstößen auf.
    Bei einer Kontrolle an der A8 entdecken Polizisten bei einem Lkw-Fahrer ein Springmesser und ein Teleskopschlagstock.
    Foto: Thomas Banneyer/dpa (Symbolbild)

    Beamte der Verkehrspolizei Günzburg kontrollierten am Samstagvormittag auf der A8 einen griechischen Sattelzug. Dabei fielen den Beamten bereits bei der äußeren Begutachtung des Sattelzugs verschlissene Bremsscheiben auf, weshalb sie die Begutachtung eines Sachverständigen anordneten. Zudem ergab die Überprüfung des digitalen Kontrollgeräts neben mehreren Geschwindigkeitsverstößen auch Verstöße nach dem Fahrpersonalgesetz, da der Fahrer falsche Nachträge seiner Arbeits- und Ruhezeiten tätigte.

    Das größte Problem für den 25-jährigen Fahrer befand sich allerdings im Führerhaus des Sattelzugs: Hier fanden die Beamten zugriffsbereit ein Teleskopschlagstock sowie ein Springmesser, welche dem Waffengesetz unterliegen und eingezogen wurden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der 25-Jährige vor Ort eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich bezahlen.

    Die Weiterfahrt mit dem Sattelzug endete auch vorzeitig, da dieser nach Begutachtung mehrere technische Mängel aufwies. Auch gegen das Speditionsunternehmen wurde aufgrund mehrerer Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)

