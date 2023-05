Kontrolle an der A8: Lkw-Fahrer mehr als 24 Stunden ohne Pause unterwegs

Die Verkehrspolizei Günzburg kontrolliert einen Berufskraftfahrer an der Rastanlage Leipheim. Dabei stellt sie fest: Er war mit zwei Fahrerkarten unterwegs.

Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg haben Donnerstagnacht an der Tank- und Rastanlage Leipheim den Fahrer eines griechischen Sattelzuges kontrolliert. Der 47-jährige Grieche übergab den Beamten laut Polizeibericht umgehend seine Fahrerkarte. Trotzdem schauten die Schwerverkehrsspezialisten auch noch gleich in das digitale Kontrollgerät in dem Sattelzug und entdeckten dort die gesteckte Fahrerkarte eines nicht anwesenden Dritten. Somit fuhr der Berufskraftfahrer nach Einschätzung der Verkehrspolizei offensichtlich mit zwei Fahrerkarten, um über seine tatsächlichen Lenk- und Ruhezeiten zu täuschen.

Lkw-Fahrer an der A8 kontrolliert: Mehr als 24 Stunden ohne Pause gefahren

Die Auswertung der Gesamtdaten bestätigte dann auch den Verdacht, dass der Grieche seine Lenkzeiten überzog. Mehr als 24 Stunden war er nahezu pausenlos unterwegs gewesen, bis die Beamten ihn zur Kontrolle anhielten. Die Kontrolleure unterbanden ihm nun für die Dauer einer elfstündigen Ruhezeit die Weiterfahrt, beschlagnahmten die Fahrerkarte des Unbekannten und ordneten eine Sicherheitsleistung für den Fahrer und das Unternehmen im mittleren vierstelligen Bereich an. (AZ)