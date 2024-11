Kontrolle an der A8: Mehrere Personen hielten sich illegal hier auf

Bei drei verschiedenen Kontrollen am Dienstag über den Tag verteilt haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg bei der Tank- und Rastanlage Leipheim an der A8 Personen festgestellt, die sich illegal in Deutschland aufhielten.

Wie die Polizei mitteilt, hatte bei einer mittags durchgeführten Lkw-Kontrolle durch die Schwerverkehrskontrollgruppe der 61-jährige moldawische Fahrer kein gültiges Ausweisdokument dabei. Ebenso fehlte die notwendige Fahrerbescheinigung, die eine legale Beschäftigung innerhalb der EU belegen würde. Beim Fahrer und beim Unternehmer behielten die Polizeikräfte Sicherheitsleistungen im mittleren dreistelligen Bereich ein.

Zunächst legal als Tourist eingereist

Kurze Zeit später kontrollierte eine Streife der Fahndungskontrollgruppe ein Fahrzeug, in dem sich ein 39-jähriger Albaner befand. Dieser war zunächst legal nach Deutschland als Tourist eingereist, hielt sich aber dann zu lange im Bundesgebiet auf. Er war somit in die Pflicht gekommen, sich eine Aufenthaltserlaubnis zu besorgen. Ähnlich verhielt es sich spätabends bei der Kontrolle eines georgischen Transporters. In diesem befanden sich ein 54-jähriger und ein 49-jähriger Georgier, die ebenfalls die Dauer des Touristenprivilegs massiv überschritten hatten.

Gegen alle Personen leitete die Polizei Strafverfahren nach dem Aufenthaltsgesetz ein. Ferner forderten die Polizeikräfte die Betroffenen auf, das Bundesgebiet umgehend zu verlassen. (AZ)