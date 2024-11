Kontrolle auf A8: Sattelzugfahrer wendet Verhaftung ab

Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe aus Günzburg haben bei einer Kontrolle am Sonntagmorgen auf der A8 bei Leipheim einen Sattelzugfahrer erwischt, der gegen das Sonntagsfahrverbot verstoßen hat. Dabei fanden die Polizisten außerdem heraus, dass es einen Haftbefehl gegen den Fahrer gibt. Der Fahrer des rumänischen Sattelzugs, der Plastikboxen transportierte, konnte keine Ausnahmegenehmigung für die Fahrt am Sonntag vorweisen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein. Da das Fuhrunternehmen durch den unerlaubten Sonntags-Transport einen Wettbewerbsvorteil erlangte, setzten die Verkehrspolizisten auch ein Verfahren zur Vermögensabschöpfung gegen das Unternehmen in Gang. Gegen den Fahrer des Sattelzugs lag zudem ein Haftbefehl einer Staatsanwaltschaft wegen eines Vermögensdelikts vor. Er konnte eine Verhaftung durch die Zahlung eines mittleren dreistelligen Geldbetrags abwenden. Bei der Auswertung des digitalen Kontrollgeräts stellten die Beamten zudem mehrere Geschwindigkeitsverstöße sowie Fahren ohne Fahrerkarte fest und ahndeten diese entsprechend. (AZ)

