Kontrolle auf der A8 bei Leipheim: Lkw ist zu schnell und zu schwer

Polizisten der Verkehrspolizei Günzburg haben am Donnerstag an der A8 Tank- und Rastanlage Leipheim ein Lkw-Anhänger-Gespann kontrolliert, das zu schwer und zu schnell auf der Straße unterwegs war. Da das rumänische Fahrzeug laut Pressebericht augenscheinlich zu schwer war, wurde es vor Ort gewogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass das Zugfahrzeug um 20 Prozent, die Hinterachse des Zugfahrzeugs um 21 Prozent und das Gesamtgewicht des Gespanns um 14 Prozent überladen war. Beim Auswerten des digitalen Tachos stellten die Kontrolleure zudem fest, dass der 35-jährige rumänische Berufskraftfahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 18 Kilometer pro Stunde überschritten hatte. Sie ordneten deshalb eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich und für das Unternehmen im oberen dreistelligen Bereich an. Außerdem musste der Fahrer sein Fahrzeug so umladen, dass die zulässigen Gewichte eingehalten werden konnten. (AZ)

