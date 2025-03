Kontrolle auf der A8: Kleintransporter ist viel zu schwer

Beamte der Verkehrspolizei Günzburg haben am Montagvormittag auf der A8 an der Rastanlage Leipheim einen Kleintransporter zur allgemeinen Verkehrskontrolle an. Da die Ladung überladen wirkte, wogen die Beamten das Fahrzeug auf einer Brückenwaage in Günzburg. Der Verdacht bestätigte sich. Der Kleintransporter überschritt die zulässige Gesamtmasse um über 30 Prozent. Die Beamten untersagten dem 39-jährigen Fahrer die Weiterfahrt und leiteten ein Bußgeldverfahren gegen ihn ein. (AZ)

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Transporter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis