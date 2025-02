Kraftradfahrer wird bei Unfall verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Montagnachmittag ein 65-jähriger Kraftradfahrer verletzt worden. Der Vorfall passierte laut Polizei gegen 14.15 Uhr. Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem Kraftrad die Albert-Einstein-Straße von Günzburg kommend in Richtung Leipheim, als im Bereich einer Tankstelle eine 63-jährige Autofahrerin nach links in die Albert-Einstein-Straße einfuhr. Dabei nahm sie dem 65-Jährigen die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Mann stürzte. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Auto der 63-Jährigen war weiterhin fahrbereit, am Kraftrad entstand ein Totalschaden. Den entstandenen Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 18.000 Euro. (AZ)

