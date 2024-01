Kripo entdeckt illegale Prostitution in einem Hotel in Leipheim

Eine 25-Jährige geht in einem Hotel in Leipheim dem "horizontalen Gewerbe" nach. Das ist nicht der erste Fall aus der Region. Die Kripo Neu-Ulm ermittelt.

Sexuelle Dienste gegen Bezahlung in Leipheim? Hinweise darauf hat es am vergangenen Montag gegeben. Mitarbeiter eines Leipheimer Hotels teilten der Polizei mit, dass mehrere Zimmer zur Ausübung der Prostitution angemietet worden sein könnten. Bei der Überprüfung trafen Beamte der Polizei Günzburg dort tatsächlich eine junge Frau an, die einräumte, hier dem laut Polizei "horizontalen Gewerbe" nachgegangen zu sein. Da die 25-Jährige bisher nicht entsprechend in Erscheinung getreten ist, erwartet sie nun ein Bußgeldverfahren. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Nicht die erste Prostituierte, die im Kreis Günzburg tätig wurde

Leipheim ist nicht der erste Ort, in dem die Beamten illegale Prostitution festgestellt haben. In einer Wohnblocksiedlung am Ortsrand von Günzburg gab es 2022 einen größeren Einsatz. Jedoch ist Prostitution dort verboten. Erlaubt ist das Sexgewerbe in Bayern erst in Kommunen ab 30.000 Einwohnern. Auch im benachbarten Kreis Neu-Ulm gab es in vergangenen Monaten Hinweise auf verbotene Prostitution, nicht nur in der Stadt Neu-Ulm, sondern sogar im 4000-Einwohner-Ort Buch. (AZ, sohu)

