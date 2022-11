Leipheim

07:15 Uhr

Kritik an neuer Photovoltaikanlage in Leipheim

Eine vier Hektar große Photovoltaikanlage soll in Leipheim südlich der Autobahnraststätte entstehen.

Plus Vier Hektar groß soll eine PV-Anlage südlich der Autobahnraststätte sein. Doch im Stadtrat sind einige mit dem Vorhaben nicht einverstanden.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Für Diskussionen sorgte ein Antrag auf Ausweisung einer Konzentrationsfläche für Photovoltaikanlagen in der Größe von etwa vier Hektar, im Süden an die Autobahnraststätte angrenzend und auf der Gemarkung „Am Lächle“. Dazu wäre eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich, da diese in den bereits im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Konzentrationsflächen für solche Anlagen nicht enthalten ist. Der Umwelt-, Grundstücks-, Bau- und Innenstadtausschuss hatte über den Antrag bereits beraten und den mehrheitlichen Empfehlungsbeschluss gefasst, im Stadtrat den Aufstellungsbeschluss zu fassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen