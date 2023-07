Kultur im Leipheimer Zehntstadel: 23 Veranstaltungen warten auf Besucher

Es ist das erste Programm im Leipheimer Zehntstadel seit 2019 ohne Einschränkungen. Es reicht von Open-Air-Konzerten über die Tastentage bis hin zu Vivaldi für Kinder.

Gemeinsame Erlebnisse verspricht das Zehntstadel-Programm. 23 Veranstaltungen, darunter Open-Air-Konzerte, die beliebten Tastentage, Kinderkonzerte, Weihnachtsprogramme, Ton- und Wortkünstler, sind für die 42. Zehntstadel-Saison im schon klassischen schwarz-weiß-roten-Programmheft zusammengefasst. Es ist das erste Programmheft seit 2019, worauf die Pandemie keine einschränkenden Schatten mehr wirft. Dementsprechend wünscht sich das Zehntstadel-Team ganz bildhaft, dass sich das Gras auf der weiten Wiese der Kultur wieder möglichst schnell und saftig aufrichte und zwischendrin sogar die Blumen wachsen könnten.

Wer einen ganz besonderen Feierabend kultivieren möchte, sollte sich die Tage vom 24. bis 26. Juli im Schlosshof vormerken. Essen aus dem Soulfood-Truck, dazu montags ab 19 Uhr Folk- und Weltmusik mit Tante Friedl, dienstags Irish Folk mit der Paul Daly Band und am Mittwoch Country, Surf und Tex Mex mit Los Santos. Noch einmal Open Air gibt es beim beliebten 11 Uhr-Butterbrezel-Jazz am 6. August mit der Kultcombo Dirty Five und am 3. September mit Kosmovisionen und Cellistin Anna Rehker.

Erhard Dietl kommt am 21. September nach Leipheim

Mit einem literarisch-musikalischen Programm kommt Erhard Dietl am 21. September in den Zehntstadel. Wie olchig der Abend wird, ist ungewiss. Dietl ist Autor und Illustrator der Kinderbuchreihe um die Olchis auf der Müllkippe von Schmuddelfing, sein Programm „Goldene Zeiten“ handelt aber eher von seiner Autobiografie „Ein Vater wie meiner“ und eigenen Liedern. Nach der Celtic Supergroup Flook am 1. Oktober startet am 13. Oktober die Klavierkonzertreihe Tastentage mit einer Vernissage von Werken von Volker Sonntag und einem Klassikkonzert mit Pianist Alexej Gorlatch. Ein absolutes Novum ist der KlassikSlam am 15. Oktober. Talentierte Künstlerinnen und Künstler aus der Region können sich bewerben und mit ihrer ganz persönlichen Interpretation klassischer Werke sich dem Publikum und dessen Bewertung stellen.

Neu im Zehntstadel-Kultur-Team ist Ilona Jehle aus Weißenhorn. Sie bringt einerseits berufliche Marketing-Erfahrung mit, andererseits hat sie schon lange private Verbindungen zur Kultur über das Swobsters Tiki Café und 50s Bar in Ulm. Auch das neue Programm trägt durchaus schon ihre Handschrift, abwechslungsreich und für alle Altersgruppen, dafür möchte Jehle auf jeden Fall stehen. Erhöhen möchte sie die Sichtbarkeit des Zehntstadel-Kulturprogramms in den sozialen Medien. Nicht gerüttelt wird aber an der Printausgabe des jeweiligen Halbjahresprogramms.

Christmas mit Lars Redlich am 30. November vormerken

Sandra Parada, die die künstlerische Leitung innehat, freut sich immer wieder, wenn Konzertbesucher ihr erzählen, dass das stilvoll gestaltete Büchlein griffbereit daheim liege, um jederzeit nachschauen zu können, was in nächster Zeit im Zehntstadel so los sei. Dieser regionale Aspekt, dass Bands und Solokünstler mit ihren Programmen aus der großen, weiten und so vielfältigen Bühnenwelt vor der Haustür in Leipheim auftreten, sei für das Stammpublikum von unschätzbarem Wert.

Das Team mit Sandra Parada, Ilona Jehle und Doris Leitner freut sich auch schon auf den Theater-Workshop für Kinder von sieben bis zwölf Jahren in den Allerheiligenferien. Schauspielerin Sandra Pagany wird innerhalb von zwei Tagen mit den Kids ein Theaterstück entwickeln und am Ende auch aufführen. Vivaldi für Kinder steht am 12. November auf dem Programm. Am 17. Dezember ist der Christkindlesmarkt von Kindern für Kinder im Schlosshof, während es drinnen im Zehntstadel Märchen, Zimtsternen und Pfeffernüssen gibt. Und wer jetzt im Sommer schon seine stade Zeit des Advents planen möchte, sollte sich den 30. November mit Lars Redlichs Christmas vormerken. Es wird ironisch, ehrlich, Redlich eben.

Das komplette Programm, weitere Infos und Karten gibt es auf der Zehntstadel-Leipheim-Internetseite.