Kultur im Leipheimer Zehntstadel: Das erwartet die Besucher im ersten Halbjahr

Von Kabarett bis Zaubershow in Leipheim: Was im Winter und Frühjahr in der Stadt geboten wird, zeigt das Halbjahresprogramm der Kultureinrichtung.

Welche Vielfalt kulturelle Veranstaltungen bieten, davon zeugt einmal mehr das Halbjahresprogramm des Leipheimer Zehntstadels. Am 2. Februar stellt sich das neue Ensemble der Münchner Lach- und Schießgesellschaft mit seinem Programm „Aufgestaut“ vor. Eine Bühnenversion des beliebten Kinder-Klassikers „Heidi“ ist am 5. Februar im Zehntstadel. Zauber-Comedy vom Feinsten gibt's am 26. Februar, wenn das Duo "Junge Junge!" sein Programm „Hut ab“ präsentiert. Django 3000 steht am 11. März auf dem Spielplan – und zwar nicht „wuid und laut“, sondern pur, unvermittelt und in intimer Atmosphäre, nämlich unplugged.

Gschneizt und kampelt will die Kabarettistin Sara Brandhuber am 23. März erstmals vor Leipheimer Publikum treten, mit Mundart und Musik, cooler Wortakrobatik und selbst geschriebenen Ohrwürmern. Der kleine Prinz kommt am 28. März als Schulvorstellung für alle ab sechs Jahren auf die Bühne. Und am 2. April findet das erste Irish Spring-Festival of Irish Folk Music nach drei Jahren statt.

Nach drei Jahren wird ein Konzert nachgeholt

Auf eine musikalisch-literarische Zeitreise durch die 30er bis 60er-Jahre lädt ein besonderes Trio aus Sängerin, Pianist und Textforscher am 23. April ein. Am 26. April gibt es zwei Kindergarten-Vorstellungen des Theaterstückes „Frau Süß und Frau Salzig“. Am 7. Mai ist schließlich und endlich der Nachholtermin für das Konzert von „Die Abenteurer“ um Mulo Francel von Quadro Nuevo, das im Frühjahr 2020 verschoben werden musste.

„Aber bitte mit ohne“ heißt Martin Zingsheims Kabarett-Abend, bei dem er mit Teilzeit-Asketen jeglicher Art abrechnen und mal klarstellen möchte, was wirklich überflüssig ist (11. Mai). Und am 4. Juni eröffnet der Zehntstadel die Open-Air-Saison mit dem ersten Butterbrezel-Jazz des Jahres. (AZ)

