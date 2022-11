Leipheim

14:38 Uhr

Ladenbesitzerin aus Leipheim fällt auf Fake-Verkauf herein

Ein Mann ging in einen Laden in Leipheim und sagte zur Verkäuferin, er sei in finanzieller Not und würde ihr gegen Geld sein Handy geben. Das war ein Betrug.

Täuschen lassen hat sich eine Ladenbesitzerin aus Leipheim. Wie die Polizei berichtet, tauchte in deren Geschäft am Samstag um die Mittagszeit eine Person auf und gab vor, in finanzielle Not geraten zu sein. Deswegen soll der Mann der Verkäuferin sein angeblich neues iPhone zu einem günstigen Preis angeboten haben. Verkäuferin aus Leipheim fällt auf Schwindel herein Der Verkauf wurde in bar vor Ort abgewickelt. Als die gutmütige Dame einige Tage später das Gerät in Betrieb nehmen wollte, stellte sie fest, einem Schwindel aufgesessen zu sein. Sie hatte teures Geld für ein gefaktes Mobiltelefon bezahlt. (AZ)

