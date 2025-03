Ladendieb in Leipheim auf frischer Tat ertappt

Ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarkts in Leipheim hat einen Ladendieb am Dienstag auf frischer Tat ertappt. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 17.45 Uhr kam es in einem Laden in der Augsburger Straße zu dem Diebstahl. Ein Mitarbeiter beobachtete laut Pressebericht einen 31-Jährigen, wie sich dieser in der Spirituosenabteilung verdächtig verhielt. Auf der Kameraaufzeichnung sah der Mitarbeiter dann, wie der 31-Jährige eine Flasche in seine Jacke steckte. Der mutmaßliche Täter verließ im weiteren Verlauf den Laden, ohne die zuvor eingesteckte Flasche zu bezahlen. Als ihn eine Mitarbeiterin am Ausgang darauf ansprach, entfernte sich der Tatverdächtige, stieg in sein Fahrzeug und fuhr vom Parkplatz, so die Polizei. Eine hinzugerufene Streifenbesatzung konnte den 31-Jährigen kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung antreffen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zwei Flaschen hochprozentigen Alkohol im mittleren zweistelligen Wert auf. Diese stellten sie sicher und übergaben sie im Anschluss an den Verbrauchermarkt. Den 31-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. (AZ)

