Ladendieb kehrt an den Tatort zurück und wird entlarvt

Weil ein Dieb nach seiner Tat in den gleichen Laden ging, flog er auf. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße erkannte am Dienstagabend einen Mann im Geschäft wieder. Dieser hatte am Samstag laut Polizeiangaben einen bislang unentdeckten Ladendiebstahl begangen. Das fiel der Mitarbeiterin auf, als sie nachträglich die Videoüberwachung auswertete. Als der Dieb am Dienstag erneut den Laden aufsuchte, erkannte die Mitarbeiterin den 32-Jährigen wieder. Daraufhin verständigte sie die Polizei.

Polizei in Günzburg identifizierte den Ladendieb

Über die Videoaufzeichnung kann dem Mann nach Auskunft der Polizei der Diebstahl eines Parfums im Wert von 17 Euro nachgewiesen werden. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)