Lastwagen auf der A8 bei Leipheim um über 50 Prozent überladen

Weil der Kleinlaster deutlich schwerer beladen war als zugelassen, zogen ihn Polizeikräfte auf der A8 bei Leipheim aus dem Verkehr. Die Überladung wird teuer.

Nach massiver Gewichtsüberschreitung wird einem Lastwagen die Weiterfahrt untersagt. Am Montagabend hielten Kräfte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm an der Tank- und Rastanlage Leipheim einen polnischen Kleinlaster zur Verkehrskontrolle an. Der Fahrer, ein 34-jähriger Ukrainer, übergab den Beamten dabei auch die Ladepapiere. Dank der Papiere stellten die Beamten fest, dass der Lkw zu schwer sein müsste.

Die mitgeführten Radlastwaagen bestätigten nach den Messungen den Verdacht. Das Gesamtgewicht war um mehr als 51 Prozent und die Achslast der Hinterachse um mehr als 28 Prozent überschritten. Der Kraftfahrer musste deshalb vor Ort eine Sicherheitsleistung im oberen dreistelligen Bereich hinterlegen und dafür sorgen, dass die Ladung auf ein weiteres Fahrzeug umverteilt wird. So lange untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Gegen den verantwortlichen Halter des Lieferfahrzeugs leiteten die Kontrolleure ebenfalls ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)