Lastwagen auf der A8 zu schnell und mit Mängeln unterwegs

Die Polizei erwischt auf der A8 bei Leipheim mehrere Lkw-Fahrer, die nicht vorschriftsgemäöß unterwegs sind. Einer von ihnen fährt mit beschädigten Reifen.

Am Sonntagnachmittag kontrollierten Beamte des Schwerverkehrstrupps der Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm an der Raststätte Leipheim einen spanischen Sattelzug. Beim Auslesen des digitalen Kontrollgerätes stellten die Beamten fest, dass es der Fahrer nicht so genau mit der zulässigen Geschwindigkeit nahm. So war er trotz erlaubten 80 Stundenkilometer kurz vor der Kontrolle mit 101 km/h unterwegs. Bei der weiteren Überprüfung wurden noch drei weitere Fahrten mit 100 km/h festgestellt. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung von knapp 200 Euro bezahlen und konnte seine Fahrt dann mit der erlaubten Geschwindigkeit fortsetzen.

Fast 4000 Euro Sicherheitsleistung hinterlegt

Bei einer weiteren Kontrolle stoppten die Polizeikräfte einen türkischen Sattelzug, der trotz des Sonntagsfahrverbots unerlaubt unterwegs war. Dass der 55-jährige Fahrer es mit den Vorschriften nicht so genau nahm, stellten die Beamten dann im weiteren Verlauf der Kontrolle fest. So waren an seinem Lkw zwei Reifen so beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr gestattet werden konnte. Die Geschwindigkeit missachtete er ebenfalls mehrfach und fuhr statt erlaubter 80 km/h mit bis zu 115 km/h. Zudem hielt er weder die tägliche, noch die wöchentliche Ruhezeit ein und war so viel länger unterwegs als erlaubt. Auch die erforderliche Erlaubnis für den Gütertransport war fehlerhaft. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von knapp 1000 Euro und die Firma fast 3000 Euro für das Bußgeldverfahren hinterlegen. Nach dem Reifenwechsel konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen. (AZ)