Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Leipheim : Lastwagen fährt rückwärts auf der A8 zur Raststation

Leipheim

Lastwagen fährt rückwärts auf der A8 zur Raststation

Ein bulgarischer Fahrer hat offenbar die Ausfahrt in Leipheim verpasst. Die Polizei kann ihn gerade noch von seinem gefährlichen Rückfahr-Manöver abbringen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat einen Lastwagenfahrer gerade noch davon abhalten können, rückwärts auf der A8 zur Raststation Leipheim zu fahren.
    Die Polizei hat einen Lastwagenfahrer gerade noch davon abhalten können, rückwärts auf der A8 zur Raststation Leipheim zu fahren. Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    Bei einer Streifenfahrt haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg am Donnerstagabend einen bulgarischen Lastwagen entdeckt, der anscheinend an der Ausfahrt zur Rastanlage Leipheim vorbeigefahren war und nun auf der Autobahn rückwärtsfuhr, um in die Rastanlage zu gelangen. Wie es im Polizeibericht heißt, unterbanden die Beamten dieses gefährliche Manöver, noch bevor es zu einer Gefährdung kam und ordneten dem 64-jährigen Fahrer die Weiterfahrt bis zur nächsten Ausfahrt an.

    Dort wurde der Mann wegen der vorliegenden Verkehrsordnungswidrigkeit beanstandet und musste eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich hinterlegen. Nach Belehrung durfte er seine Fahrt fortsetzen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden