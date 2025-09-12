Lastwagen fährt rückwärts auf der A8 zur Raststation

Bei einer Streifenfahrt haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg am Donnerstagabend einen bulgarischen Lastwagen entdeckt, der anscheinend an der Ausfahrt zur Rastanlage Leipheim vorbeigefahren war und nun auf der Autobahn rückwärtsfuhr, um in die Rastanlage zu gelangen. Wie es im Polizeibericht heißt, unterbanden die Beamten dieses gefährliche Manöver, noch bevor es zu einer Gefährdung kam und ordneten dem 64-jährigen Fahrer die Weiterfahrt bis zur nächsten Ausfahrt an.

Dort wurde der Mann wegen der vorliegenden Verkehrsordnungswidrigkeit beanstandet und musste eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich hinterlegen. Nach Belehrung durfte er seine Fahrt fortsetzen. (AZ)