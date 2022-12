Lastwagenfahrer führen unerlaubte Transporte durch

Zwei Fahrer, die in eine Kontrolle geraten, haben keine Erlaubnis für ihre Transporte. Sie müssen hohe Sicherheitsleistungen zahlen.

Beamte des Schwerverkehrskontrolltrupps der Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm haben am frühen Montagabend einen kroatischen Lkw an der Tank- und Rastanlage Leipheim angehalten. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Fahrer einen sogenannten Kabotageverstoß begangen hatte. Er führte mit seinem ausländischen Lkw unerlaubt mehrere Transporte im Bundesgebiet durch, für die er eine Erlaubnis benötigt hätte. Für diesen Verstoß musste der serbische Fahrer eine Sicherheitsleistung von mehr als 1000 Euro für das zu erwartende Bußgeldverfahren hinterlegen. Erst danach durfte er weiterfahren.

Bei einer weiteren Kontrolle in den Nachtstunden stellten die Beamten bei einem polnischen Lkw ebenfalls einen Kabotageverstoß fest. Auch hier wurden unerlaubt mehrere Transporte ohne Genehmigung in Deutschland durchgeführt. Der polnische Fahrer musste ebenfalls eine Sicherheit für das Bußgeldverfahren in Höhe von mehr als 1000 Euro hinterlegen, bevor er seine Fahrt fortsetzen durfte. (AZ)