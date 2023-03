Lastwagenfahrer saß mehrfach bis zu 24 Stunden am Steuer

Die Polizei erwischt einen 39-Jährigen bei Leipheim, der mit seinem 40-Tonner tausende von Kilometern ohne Pause gefahren ist. Wie er das vertuschen wollte.

Eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Bereich musste am Freitagabend der 39-jährige Fahrer eines bulgarischen Sattelzuges bei den Kontrolleuren der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg hinterlegen. Der Fahrer des 40-Tonners war in den vergangenen Wochen laut Polizeibericht mehrfach bis zu 24 Stunden am Stück hinter dem Steuer gesessen und ist dabei tausende Kilometer ohne Pause quer durch Europa gefahren. Er versuchte dies der Polizei zufolge zu verschleiern, indem er seine Fahrerkarte, auf der die Lenkzeiten aufgezeichnet werden, aus dem Kontrollgerät nahm und einfach ohne diese fuhr.

Kontrolle an der A8: Maximale Lenkzeit wiederholt überschritten

Die Aufzeichnungen des Lkw brachten jedoch schnell Licht ins Dunkel. So hatte er in den vergangenen vier Wochen an sieben Tagen die maximale Lenkzeit von zehn Stunden überschritten und an 15 Tagen die Mindestruhezeit von neun Stunden, sowie mehrfach Wochenruhezeiten unterschritten. Sowohl gegen den Fahrer als auch den Unternehmer, der den Fahrer dazu angewiesen hatte, wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hierfür mussten Sicherheitsleistungen von mehreren Tausend Euro hinterlegt werden. Die fehlenden Ruhezeiten musste der Fahrer ausgleichen. (AZ)