Lastwagenfahrer sitzt 20 Stunden am Steuer

Die Ruhe- und Lenkzeiten nahm der Fahrer eines griechischen Sattelzugs nicht so genau. Auf der A8 wurde er kontrolliert. Dabei kam Erstaunliches heraus.

Massive Lenkzeitverstöße stellten die Beamtinnen und Beamten der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm am Freitagabend fest. Auf der Tank- und Rastanlage Leipheim kontrollierten sie einen griechischen Sattelzug. Schnell stellten die Polizeikräfte fest, dass der 62-jährige Grieche erst kurz vor der Kontrolle während der Fahrt seine Fahrerkarte in das digitale Kontrollgerät gesteckt hatte. So wurde nur eine kurze Fahrt auf der Karte aufgezeichnet. Doch dafür gibt es aus guten Gründen die digitalen Kontrollgeräte in den Lastwagen.

Der Mann war mehr als 1000 Kilometer ohne Fahrerkarte gefahren

Die Auswertung ergab, dass der Berufskraftfahrer im Kontrollzeitraum mehr als 1000 Kilometer ohne Karte gefahren war. So summierten sich seine täglichen Lenkzeiten teilweise auf bis zu 20 Stunden statt der erlaubten neun Stunden. Zudem brachte der Fahrer an einem Tag nicht einmal eineinhalb Stunden Ruhezeit statt der geforderten elf Stunden ein. Die Schwerverkehrsspezialisten ordneten eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Bereich an. Nachdem der Fahrer diese bezahlte und seine Ruhezeit erfüllte, durfte er weiterfahren. (AZ)