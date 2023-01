Laupheimer Salonorchester brilliert mit der Fledermaus

Eine "Fledermaus to go" präsentierte das Laupheimer Salon-Orchester bei seinem Neujahrskonzert im Leipheimer Zehntstadel. Die Gesangssolisten kamen vom Theater Ulm. Maria Rosendorfsky übernahm alle Damenrollen, Emanuel Pichler alle Männer. Für die Tenor-Rolle Alfred ging er in die Knie.

Foto: Martin Gah