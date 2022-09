Leipheim: 30-Jähriger droht Hausmeister mit dem Tod

Als dem Mann in einer Leipheimer Gemeinschaftsunterkunft ein neuer Zimmernachbar zugewiesen wird, rastet er aus.

Nicht einverstanden zeigte sich am Donnerstagmittag ein 30 Jahre alter Mann in einer Gemeinschaftsunterkunft in Leipheim mit der Zuweisung eines neuen Zimmernachbarn. Er wurde ungehalten und beschimpfte den Hausmeister der Einrichtung mit derben Worten. Letztendlich drohte er dem Mann sogar mit dem Tod. Zu einer Spuckattacke setzte er auch noch an. Diese konnte allerdings durch couragierte Mitbewohner unterbunden werden. (AZ)