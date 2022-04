Leipheim: Autoscheiben eingeschlagen und Transporter angefahren

Die Polizei sucht nach zwei Taten am Wochenende in Leipheim nach möglichen Zeugen. Autos waren dabei im Visier der Unbekannten.

Die Heck- und eine Seitenscheibe eingeschlagen haben bislang unbekannte Personen am Samstagabend an einem in der Hermann-Köhl-Straße in Leipheim geparkten silberfarbenen Renault. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere Hundert Euro.

Abgestellten Transporter in Leipheim angefahren

Eine Unfallflucht ereignete sich im Dammweg in Leipheim. Ein dort abgestellter weißer VW Transporter wurde zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntag, 10 Uhr, angefahren und beschädigt. Die unbekannten Personen entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Die Polizeiinspektion Günzburg erbittet zu beiden Taten unter der Telefonnummer 08221/9190 um Zeugenhinweise. (AZ)