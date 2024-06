Leipheim bekommt 48 neue Urnengräber

Der Bedarf ist da: In Leipheim sollen zusätzlich zu den bisher vorhandenen Urnenerdkammern noch einmal 48 Stück hinzukommen, 24 sind für Riedheim vorgesehen.

Feuerbestattungen werden immer beliebter, auch in Leipheim. "Wir haben ein Verhältnis von Urnenbestattung zur herkömmlichen Bestattung von Dreiviertel zu einem Viertel", sagte Bürgermeister Christian Konrad kürzlich in der Stadtratssitzung. Die Urnenbestattungsform ohne Grabpflege und Anschaffungskosten werde von den Bürgern sehr gut angenommen. Zuletzt seien im Mai 2021 für den Westfriedhof zusätzliche 48 Urnenerdkammern gekauft und von der Firma Rieder Straßen- und Pflasterbau eingebaut worden. Von diesen seien nur noch sieben frei. "Wir müssen jetzt dringend was machen", so Konrad.

Da diese Art der Bestattung zukünftig auch in Riedheim angeboten werde, sollen 48 Urnenerdkammern für den Westfriedhof in Leipheim und 24 für den Friedhof in Riedheim angeschafft werden. Beauftragt werden solle wie bei den bisherigen Urnengräbern wieder die Firma Walz, allerdings mit zylindrischen, statt wie bisher mit quadratischen Urnenerdkammern. Diese seien günstiger und unterschieden sich im eingebauten Zustand nicht von den quadratischen Kammern, erläuterte Konrad.

Stadtratsmitglieder beschäftigt Thema Ruhewald

Die Stadtratsmitglieder sprachen sich in der Sitzung einstimmig für die neuen Urnengräber aus, brachten aber auch das Thema Friedwald beziehungsweise Ruhewald ins Gespräch. "Diese Art, die Urnen um einen Baum herum einzubringen, ist schöner als nur in einer Wiese", sagte etwa Alexander Rabus. "Wir haben uns das Thema Baumfriedwald angeschaut und auch in Riedheim klären wir es ab", entgegnete der Bürgermeister. Der Vorschlag, selbst auflösende Urnengräber anzuschaffen, löste sich selbst schnell in Luft auf: "Unsere sind schon alle selbst auflösend."