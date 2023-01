Leipheim blickt trotz Krisen auf ein gelungenes Jahr zurück

Bürgermeister Christian Konrad nahm den Neujahrsempfang zum Anlass, wieder mehr an die Gemeinschaft zu denken und drei Personen mit der Bürgermedaille zu ehren.

Fast 200 Bürger und Bürgerinnen der Stadt Leipheim waren in den Zehntstadel zum Neujahrsempfang gekommen. Der erste Neujahrsempfang nach der Corona-Pandemie war ein besonderer, denn auch Ehrungen von Bürgern wurden an diesem Abend nachgeholt. Bürgermeister Christian Konrad blickte trotz schwieriger Jahre in der Vergangenheit voller Hoffnung auf die Zukunft Leipheims. Zudem ehrte er drei Ehrenamtliche aus der Gemeinde.

Bürgermeister Christian Konrad blickte auf das "verrückte" Jahr 2022: „ Corona, verhältnismäßig stark noch zu Beginn des letzten Jahres, ein Krieg in Europa, wo wir alle glaubten, dass so etwas in heutiger Zeit nicht mehr möglich sein könnte, die Energiekrise, wo keiner so recht weiß, war es wirklich eine Krise oder Preistreiberei der Konzerne, eine hohe Inflation verbunden mit Preisexplosionen in vielen Bereichen, die Flüchtlingskrise und ein völliges Durcheinander in der großen Politik mit Problemen in so ziemlich allen Bereichen.“ Dies alles habe auch Auswirkungen auf die Kommunen gehabt. Trotzdem sei es der Stadt Leipheim gelungen, auf Kurs zu bleiben und zuversichtlich in das neue Jahr blicken zu können.

Die Grund- und Mittelschule Leipheim stehe im Bereich der Digitalisierung so ziemlich an vorderster Stelle im Landkreis und die 2022 begonnene Sanierung des Gartenhallenbades sei nach der langen Vorbereitungszeit nun auf einem guten Weg und soll 2024 abgeschlossen werden. Eine weitere Großbaustelle in Leipheim, der neue Kindergarten St. Paulus, ist bald bezugsfähig. „Eine besondere Freude war in diesem Jahr auch, dass wir auf dem AREAL Pro den ersten Studiengang Systems Engeniering, als Außenstelle der Hochschule Augsburg-Neu-Ulm in Leipheim ansiedeln konnten. Damit kamen wir einem langen Wunsch von mir, eine höherwertige Schule oder Hochschule in Leipheim anzusiedeln, ein wesentliches Stück näher“, sagte Konrad.

Langsam wachsen würde auch wieder die Gemeinschaft und das städtische Leben in Leipheim, das in den vergangenen Corona-Jahren gelitten habe. Getragen wird dieses gesellschaftliche Leben vor allem von den vielen Ehrenamtlichen, von denen drei Personen im Neujahrsempfang geehrt wurden.

Leipheimer Ehrenamtliche sind "Eckpfeiler der Stadt"

Günter Schmucker ist seit 1991 Schützenmeister des Sportschützenvereins SSV Güssen und wurde nun mit der Bürgermedaille in Silber geehrt. Konrad betonte, dass „unsere Gesellschaft viel mehr Menschen wie Herrn Schmucker braucht. Menschen, die sich für unsere Stadt, für einen Verein und für unsere städtische Gemeinschaft einsetzen und sich engagieren. Sie sind die Eckpfeiler einer jeden Stadt, die das Zusammenleben in einer Gemeinde ausmachen und die die Gemeinden mitgestalten und prägen.“

Eine weitere Bürgermedaille in Silber ging an Anton Semmler. Er war vor 25 Jahren einer der Hauptinitiatoren für den Kauf der ehemaligen Gaststätte Blaue Ente und ihre Umwandlung in das Heimat- und Bauernkriegsmuseum gewesen. Durch seine beruflichen Kenntnisse als Bauingenieur, die er in den Historischen Arbeitskreis einbrachte, war es möglich, das stark einsturzgefährdete Gebäude zu sanieren und zum Museum auszubauen. Über viele Jahre brachte er dabei sein Wissen und sein persönliches Engagement in das Projekt ein, das in mehreren Zigtausend Stunden durch die Männer und Frauen des Historischen Arbeitskreises saniert wurde.

Ebenfalls in der Blauen Ente aktiv und für sein Engagement dort, aber auch für seine über 40-jährige Tätigkeit im DLRG-Ortsverband Leipheim wurde Jörg Grafe mit der Bürgermedaille in Silber ausgezeichnet. Im Historischen Arbeitskreis als Sprecher und Mitorganisator tätig, brachte er nebenbei unzähligen Leipheimer Kindern im Gartenhallenbad das Schwimmen bei. Auch er sei laut Konrad einer jener Menschen, „die sich ehrenamtlich in unsere Stadt einbringen und die durch ihr persönliches Wirken das Leben zum Wohle der Stadt und seiner Bürgerinnen und Bürger positiv beeinflussen“.

Leipheims Bürgermeister Konrad wünscht sich wieder mehr Herzlichkeit und Zuversicht

Bürgermeister Christian Konrad äußerte bei der Veranstaltung einen persönlichen Wunsch für das Jahr 2023: "Nach den letzten schwierigen Jahren wünsche ich mir für 2023, dass wir ein Jahr erleben, das von einem herzlichen Miteinander geprägt ist, von gegenseitigem Respekt, Achtung, Anstand, Höflichkeit und gegenseitiger Wertschätzung." (AZ)