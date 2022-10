Leipheim blickt zufrieden auf das Kinderfest 2022 zurück

Der Festausschuss der Stadt Leipheim freut sich über 50.000 Besucher beim diesjährigen Kinderfest. Erste Pläne und ein Termin für 2023 stehen bereits fest.

"Es war ein schönes und vor allem friedliches Fest", war sich der Kultur- und Festausschuss der Stadt Leipheim in seiner jüngsten Sitzung einig. Erstmals nach dem Kinderfest und der Sommerpause tagte das Gremium und blickte dabei nicht nur auf das vergangene Kinderfest zurück, sondern stellte auch die Weichen für das Fest im Jahr 2023.

Zu Beginn der Sitzung wurde aber ausgiebig auf das Kinderfest 2022 zurückgeblickt. Das Fest, das erstmals nach der Corona-Pandemie wieder vom 8. bis 11. Juli stattfinden konnte, wurde im Ausschuss als Erfolg verbucht. Etwa 50.000 Besucher waren in den Festtagen zum Kinderfest-Platz in den Donauauen gekommen, um die Umzüge und Festspiele zu sehen. Als herausragend wurde von den Stadträten in diesem Jahr das Kinderzeltle bewertet. Die kostenlosen Auftritte des Kasperltheaters, der Zauberer oder die Ballonkünstlerin wurden genauso gelobt wie die Bastelaktionen, Mitmach-Spiele und Kinderschminkaktionen, die in diesem Jahr federführend vom Leipheimer Verein InKontakt (in Kooperation unter anderem mit dem Mehrgenerationenhaus und einem externen Anbieter) verantwortet wurden.

Neu eingeführtes Festabzeichen sorgt weiterhin für Diskussionen

Ein Fest für Kinder, das war das Kinderfest rund um das Kinderzeltle – da waren sich viele Besucher einig. Geteilter waren die Meinungen beim Festabzeichen. Vor allem im Vorfeld kontrovers diskutiert, war es dennoch heiß begehrt, wenn man nach den Verkaufszahlen geht. Etwa 12.800 Abzeichen wurden verkauft, im Vorfeld auch von mehreren Vereinen, die für jedes verkaufte Abzeichen 0,50 Euro erhielten. Für das nächste Jahr hofft der Ausschuss auf eine noch größere Beteiligung der Leipheimer Vereine und eine mögliche Beteiligung des Einzelhandels, um den Vorverkauf zu steigern. Denn die Mehrzahl der Abzeichen wurde direkt am Festplatz verkauft. Einen großen Kritikpunkt nahm sich der Ausschuss zu Herzen: das Fehlen von Tagestickets. Der Festausschuss beschloss in seiner Sitzung, im nächsten Jahr neben dem Festabzeichen für 4 Euro auch ein spezielles Tagesticket für den Montag zum Preis von einem Euro einzuführen. Dies soll hauptsächlich jenen zugutekommen, die traditionellerweise mit ihren Firmen am Montag zum Essen auf den Platz kommen.

45 Bilder Zehntausende feiern in Leipheim das Kinderfest Foto: Ernst Mayer

Auf die nächste Sitzung Ende November verschoben wurde hingegen die Entscheidung über die Einführung eines zusätzlichen Tages – des Freitags. In diesem Jahr war er als "Corona-Bonus" eingeführt worden. Einige Ausschussmitglieder möchten auch in Zukunft den Freitag als besondere Zugabe für spezielle Ereignisse wie Jubiläen aufsparen, auch hinsichtlich der Zusatzkosten, die für die Stadt durch einen Tag mehr anfallen und sich dieses Jahr in der vorläufigen Abrechnung bereits spürbar bemerkbar gemacht hatten.

Termin für das Leipheimer Kinderfest 2023 steht bereits fest

Trotzdem steht bereits der Termin für das nächste Kinderfest fest: Es wird auf jeden Fall vom Samstag, den 8., bis Montag, den 10. Juli 2023, gefeiert. Ausgeschrieben werden deshalb bereits Ende Oktober die verschiedenen Bier- und Essensstände in der Stadtzeitung, der städtischen Internetseite und der Günzburger Zeitung. Durch Betriebseinstellungen wird diese Ausschreibung vor allem bei den Bierständen notwendig.

Zum Abschluss wurde vom Kultur- und Festausschuss auch ein Blick über den Tellerrand des Kinderfestes gewagt. Diskutiert wurden nämlich mögliche Aktivitäten im Rahmen des 500-Jahr-Jubiläums des Bauernkriegs beziehungsweise der Schlacht in Leipheim am 5. April 1525. Dazu soll nun ein Arbeitskreis gebildet werden, um das Jubiläum im Jahr 2025 gebührend zu feiern. (AZ)