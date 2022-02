Leipheim: Das Publikum wünscht die Titel, die Künstler improvisieren

Plus Die beiden Musiker Bastian Pusch und Andreas Speckmann präsentieren in Leipheim ihr Improvisationsprogramm. Wenn aus Udo Jürgens plötzlich Luciano Pavarotti wird.

„Ich gehe auf die Bühne, um einmalige Momente zu erleben“, sagt Bastian Pusch im Anschluss an die jüngste Veranstaltung im Leipheimer Zehntstadel. Deswegen entwickelte er mit seinem Partner Andreas Speckmann das musikalische Improvisationsprogramm „Notenlos durch die Nacht“. Beide spielen Keyboard und Elektro-Schlagzeug und singen. Der Abend gliederte sich in drei Improvisationsspiele.