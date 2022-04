Leipheim: Fahrer zweimal am selben Tag ohne Führerschein erwischt

Bei einer Kontrolle konnte ein Mann keinen Führerschein vorweisen. Das hinderte ihn offenbar nicht daran, das Auto später in Leipheim weiterzufahren.

Beamte der Grenzpolizei Lindau kontrollierten am Karsamstag kurz vor Mitternacht auf Höhe der A8-Ausfahrt Leipheim einen im Bundesgebiet lebenden italienischen Autofahrer. Während der Kontrolle konnte er keinen Führerschein vorzeigen, was die Fahnder veranlasste, die Überprüfung zu intensivieren. Hierbei stellten sie schnell fest, dass dem 36-Jährigen der Führerschein behördlich entzogen worden war.

In Leipheim zum zweiten Mal ohne Führerschein erwischt

Im Zuge der weiteren Recherchen wurde zudem in Erfahrung gebracht, dass der Mann bereits in den Abendstunden desselben Tages durch Polizisten der Grenzpolizei Murnau auffällig geworden war, weil er bei der dortigen Kontrolle versuchte, durch Vorzeigen eines gefälschten italienischen Führerscheins den Besitz einer Fahrerlaubnis vorzutäuschen. Wegen des begangenen Urkundendelikts sowie des fortgesetzten Fahrens ohne Führerscheins dürften auf den 36-Jährigen empfindliche Strafen zukommen. Wie er nach der Beendigung der ersten Kontrolle wieder an seinen Autoschlüssel gelangte, als der Wagen durch seinen Beifahrer mit gültigem Führerschein weitergefahren wurde, gilt es noch zu ermitteln. (AZ)