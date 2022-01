Leipheim: Mehrere falsche Polizisten und Microsoftmitarbeiter am Telefon

Die Polizei warnt vor der hinlänglich bekannten Betrugsmasche, denn in Leipheim gab es mehrere solcher Anrufe.

Mehrere Anrufe falscher Polizisten und eines falschen Microsoftmitarbeiters sind am Freitagnachmittag in Leipheim registriert worden. Vom vermeintlichen Microsoftmitarbeiter wurde dem Angerufenen erzählt, dass dessen Computer gehackt worden sei und er einen Code eingeben müsse.

Polizei warnt vor betrügerischen Telefonanrufen in Leipheim

Durch die falschen Polizeibeamten wurde den Opfern erzählt, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Ziel dieser inzwischen hinlänglich bekannten Betrugsmaschen ist es, die Opfer zur Übergabe von Geld und Wertgegenständen zu bewegen oder die Computer mittels Fernzugriffs auszuspähen. Die Polizei bittet darum, solche Anrufe grundsätzlich anzuzeigen, und weist darauf hin, am Telefon keinerlei Angaben über das Vermögen oder vorhandene Wertgegenstände zu machen. Außerdem sollen am Telefon keinerlei persönliche Daten übermittelt werden. (AZ)