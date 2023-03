Leipheim möchte in Sachen Energiewende neue Wege einschlagen

Plus Die SPD im Leipheimer Stadtrat möchte die Potenziale der Stadt besser nutzen. Seitens der Verwaltung hat sich dabei bereits einiges getan.

Die SPD-Fraktion des Leipheimer Stadtrats möchte das Potenzial von Bestandsgebäuden zur weiteren Integration erneuerbarer Energieträger prüfen. Einen entsprechenden Antrag stellte Stadtrat Florian Mayer ( SPD) bei der jüngsten Stadtratssitzung vor. Der Vorschlag traf auf Zustimmung, nach Angaben des Bürgermeisters Christian Konrad ( CSU) sind vergleichbare Bemühungen in einigen Fällen bereits zugange. Ein entsprechender Beschluss soll nun das weitere Vorgehen klären.