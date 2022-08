Leipheimer Unternehmerin Rosa Haage ist mit 96 Jahren gestorben

Plus Geschäftsleitung und Belegschaft der Baumschulen Haage trauern um die Frau, die den Betrieb nach dem Zweiten Weltkrieg in Leipheim mit aufgebaut hat.

Rosen – die hatte sie besonders gern. Das scheint nahezuliegen bei ihrem Vornamen: Rosa. Im Alter von 96 Jahren ist die Unternehmerin Rosa Christine Haage vor wenigen Tagen gestoben. "Sie war bis zum Schluss geistig hellwach, interessierte sich für das Weltgeschehen ebenso wie für das, was in den Baumschulen vor sich gegangen ist", sagt ihr Sohn Hermann Haage, 70.