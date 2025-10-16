Icon Menü
Leipheim: Leipheim singt mit: Querbeet begeistert mit Kultschlagern

Leipheim

Leipheim singt mit: Querbeet begeistert mit Kultschlagern

Von Marie Mayer für Stadtkapelle Leipheim e.V.
    - Foto: Marie Mayer

    Die Gruppierung Querbeet der Leipheimer Stadtkapelle e. V. lud vor Kurzem zum stimmungsvollen „Immer wieder… Schlager singen" ein. Es wurde gemeinsam gefeiert, geschunkelt und lautstark mitgesungen. Klassiker wie „Griechischer Wein", "Über den Wolken" und „Aber bitte mit Sahne" sorgten für nostalgische Momente und beste Laune. Die Besucherinnen und Besucher waren begeistert und machten den Abend zu einem musikalischen Erlebnis. Die herzliche Atmosphäre voller Schlagerfreude.

