Leipheim

vor 22 Min.

Leipheim: Streit um Ahrweiler-Einsatz des Kommandanten geht weiter

Plus Im Januar entbrennen Diskussionen über den Einsatz des Leipheimer Feuerwehrkommandanten in Ahrweiler. Jetzt äußert sich Bürgermeister Konrad.

Von Felix Gnoyke

Die Diskussionen um den Leipheimer Feuerwehrkommandanten Martin Schmitz nehmen kein Ende. Hintergrund sind eine Abmahnung und ein dienstlicher Verweis, die Schmitz nach seinem Einsatz im Flutgebiet in Ahrweiler bekam. Die Empörung darüber war groß und führte sogar zu einer Reaktion des Winzer-Vereins Ahrweiler, der mit „völligem Unverständnis“ reagierte. Am Mittwochabend äußerte sich Leipheims Bürgermeister Christian Konrad ( CSU) in einer Stadtratssitzung erstmals öffentlich zu dem Thema.

