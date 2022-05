Leipheim sucht neue Pächter für den Zehntstadel ab 2023

Plus Nach über 20 Jahren bahnt sich ein Pächterwechsel im Zehntstadel Leipheim an. Aus mehreren Gründen hat die Stadt den Pachtvertrag nicht verlängert.

Seit der Eröffnung 2002 hat die Betreiberfamilie des Hotels zur Post in Leipheim den Zehnstadel gepachtet. Nun läuft der Vertrag zum Ende des Jahres aus und wird von der Stadt nicht verlängert. Die sucht nach neuen Pächtern mit frischen Ideen und wünscht sich einige Veränderungen.