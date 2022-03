Leipheim

Leipheim treibt kommunalen Wohnungsbau voran

Plus Leipheim ist Gründungsmitglied im Zweckverband „Wohnungsbau Landkreis Günzburg“. Der möchte mehr günstigen Wohnraum schaffen. Wie das funktionieren soll.

Von Felix Gnoyke

Wohnen wird immer teurer, so auch in Leipheim. Die Quadratmeterpreise liegen bei Mietwohnungen mittlerweile zwischen neun und elf Euro kalt. Das erschwert Bürgern und Bürgerinnen mit niedrigen Einkommen die Wohnungssuche. Um diesem Problem zu begegnen, hat der Stadtrat Leipheim den Beitritt zum Zweckverband „Wohnungsbau Landkreis Günzburg“ beschlossen. Wie das den kommunalen Wohnungsbau voranbringen soll und welche Kosten auf die Stadt zukommen, wurde in der Sitzung erläutert.

