Leipheim: Unbekannter schlägt 29-Jährigem ins Gesicht

Ein Unbekannter spricht einen Mann in Leipheim an. Dann schlägt er unvermittelt zu. Die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Sonntagmorgen ist ein 29-Jähriger in der Von-Richthofen-Straße von einem bisher unbekannten Täter angesprochen worden. Kurz darauf schlug der Täter unvermittelt mit seiner Hand ins Gesicht des Geschädigten. Hierdurch wurde der Mann leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Zeugen, die die Körperverletzung beobachten konnten oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)