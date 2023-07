Leipheim wird für drei Tage zum Zentrum der Moorforschung

Tagung zur Moorforschung in Leipheim ist nicht nur für Fachleute bestimmt. In Vorträgen wird die Bedeutung der Moore für den Klimaschutz betont.

Moorschutz, Klimaschutz, Artenschutz und Landwirtschaft möchten die Initiatoren der Fachtagung "Moorschutz praktisch" zusammenbekommen. Vom 20. bis 22. Juli sind fürs Fachpublikum, aber auch für die Öffentlichkeit Vorträge und Diskussionen unter anderem im Leipheimer Zehntstadel vorbereitet. Die Klimaziele lassen sich nach Fachmeinung nur erreichen, wenn an allen möglichen Stellschrauben gedreht wird. Dabei müssten gesellschaftliche Ziele wie Natur- und Artenschutz, Energiegewinnung und Sicherstellung der Nahrungsversorgung berücksichtigt werden. Der inhaltliche Bogen spannt sich bei der Tagung von der Artenvielfalt naturnaher Moore über die Anforderungen der Landbewirtschaftung in nassen Mooren bis zur Verwertung der Rohstoffe zu neuen Produkten.

Der Moorforscher und Träger des alternativen Nobelpreises, Michael Succow, kommt nach Leipheim. Foto: Heinz Sturm (Archivbild)

Die Konferenz wird am Donnerstag um 10 Uhr von Leipheims Bürgermeister Christian Konrad und Ulrich Mäck, Geschäftsführer der Arge Donaumoos, eröffnet. Im Anschluss daran wird Wolfgang Gürthler vom bayerischen Umweltministerium erläutern, wie Moorschutz in Bayern umgesetzt wird. Am Abend folgen ab 18.45 Uhr zwei öffentliche Vorträge: Arge-Geschäftsführer Mäck referiert über drei Jahrzehnte Arbeitsgemeinschaft Donaumoos und beschreibt dabei, wie "Moorschutz live" aussieht. Moorforscher Michael Succow aus Greifswald erläutert die Bedeutung der Moore Bayerns für Deutschland und sagt, was noch zu retten ist. Succow ist Träger des alternativen Nobelpreises. Er wurde 1997 ausgezeichnet für sein beispielhaftes Engagement zum Schutz wichtiger Ökosysteme und Areale von außergewöhnlichem ökologischen Wert für künftige Generationen. Zudem war er in der Wendezeit stellvertretender Umweltminister der DDR.

Forscher: Klimaschutz ohne Moore ist undenkbar

Nach Klima- und Moorschutz steht der zweite Tag ganz im Zeichen der Landwirtschaft, der naturschonenden Nutzung der Moorflächen und der Entwicklung von klimaschonenden Produkten aus Moormaterialien. Dieses sind Produkte aus Pflanzen, die in einem nassen Moor angebaut und geerntet werden. Am Abend gibt es vor angemeldetem Publikum eine Podiumsdiskussion zum Thema „Moorschutz praktisch – woran hapert's?“ mit verschiedenen Experten. Einen öffentlichen Vortrag hält ab 19.30 Uhr Moorforscher Hans Joosten, der einen erfolgreichen Klimaschutz ohne Moore für undenkbar hält. Die Tagung endet am 22. Juni mit einer Exkursion in das Donaumoos. (AZ)