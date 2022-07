Leipheim

Leipheim wird neuer Studienort der Hochschule Neu-Ulm

Günzburgs Landrat Hans Reichhart und die HNU-Präsidentin Prof. Uta M. Feser haben am Dienstag am künftigen Leipheimer Studienort die Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Links sitzt Prof. Jürgen Grinninger, Leiter des Studiengangs Systems Engineering, rechts Leipheims Bürgermeister Christian Konrad.

Plus Im nächsten Frühjahr soll im interkommunalen Gewerbegebiet Areal Pro der Studiengang Systems Engineering gestartet werden. Warum damit ein Traum wahr geworden ist.

Von Till Hofmann

Leipheims Bürgermeister Christian Konrad (CSU) hat immer mal wieder moniert, dass in seiner Stadt als einzige im Landkreis Günzburg keine weiterführende Schule steht. Das wird wohl bis auf Weiteres so bleiben. Leipheim wird dafür jetzt Studienstandort: Die Hochschule Neu-Ulm (HNU) richtet auf dem Areal Pro den Studiengang "Systems Engineering" im digitalen Gründerzentrum Areal Digital ein. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung haben am Dienstag die Präsidentin der HNU, Prof. Uta M. Feser, und Günzburgs Landrat Hans Reichhart unterschrieben. Das Gebäude auf dem Gewerbegebiet wird in den kommenden Monaten noch entsprechend umgebaut. Dann können ab dem Sommersemester 2023 (im Optimalfall ab März) bis zu 30 Studierende zeitgleich im ungefähr 400 Quadratmeter großen Kellergeschoss des Gründerzentrums ihre erworbenen theoretischen Kenntnisse anwenden.

